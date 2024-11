Inzaghi boccia il nuovo acquisto: via subito a gennaio | Marotta è su tutte le furie

Marotta lo ha ingaggiato quest’estate ma non ha ancora debuttato in nerazzurro, per Inzaghi non è adeguato e può andarsene già a gennaio

Il pari contro la Juventus ha lasciato degli strascichi in casa Inter. La rimonta da parte dei bianconeri ha mostrato le fragilità inedite del reparto arretrato che conferma di non essere più quello solido e difficilmente perforabile della scorsa stagione. Inzaghi deve correre ai ripari, consapevole che i campionati si vincano soprattutto grazie alla tenuta della linea difensiva.

In Champions League i segnali di resistenza sono rimasti tanto che la squadra non ha subito nemmeno una rete nelle prime tre grande, riuscendo a bloccare anche l’attacco stellare del Manchester City, grazie a una prova attenta dei centrali.

In Serie A gli errori invece sono evidenti e preoccupanti, dato che provengono da giocatori affidabili che staccano la spina e si lasciano sorprendere dagli attaccanti avversari. Nessuno si aspettava che l’Inter potesse subire quattro goal in una sola partita e questo è capitato.

La dirigenza cerca di non farne un dramma ma allo stesso tempo medita su cosa poter cambiare per evitare future imbarcate. La vetta, occupata dal Napoli, rischia di allontanarsi e i nerazzurri non hanno intenzione di abdicare il trono e consegnarlo ai partenopei guidati dall’ex Antonio Conte.

Tra Inzaghi e Marotta un possibile disguido sul mercato, ecco il motivo

Per questo Inzaghi potrebbe attingere ad alcuni volti nuovi che il direttore sportivo Beppe Marotta ha messo a disposizione con la campagna acquisti di quest’estate.

Proprio a rinforzare la retroguardia è arrivato dall’Argentina il classe 2005 Tomas Palacios, dopo un’operazione con cui il club di Milano ha battuto la concorrenza di altri top club europei ma per lui non è ancora arrivato il momento di dimostrare le proprie qualità con la nuova maglia.

Non ha ancora giocato un minuto con la maglia dell’Inter, cessione in vista per lui?

Discorso analogo per Josep Martinez, scelto come secondo portiere dopo l’ottima stagione tra i pali del Genoa. L’acquisto più oneroso dell’estate nerazzurra non ha ancora debuttato e questo potrebbe significare una possibile incomprensione tra Marotta e Inzaghi, con l’ipotesi di cederlo a gennaio.

La dirigenza ha puntato sull’estremo difensore spagnolo per il futuro, certa che possa avere il talento necessario per difendere la porta dei campioni d’Italia in carica ma Inzaghi potrebbe non essere dello stesso avviso.