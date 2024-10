Van Dijk, sogno Serie A: addio ufficiale alla Premier | Arriva a parametro zero

Il difensore olandese pronto a partire? Con un addio ufficiale alla Premier potrebbe avversarsi il sogno Serie A per Van Dijk.

L’ultima giornata di Premier League ha offerto – per l’ennesima volta – un grande calcio e un ottimo spettacolo.

In particolare, c’era una crescente attesa per il big match tra Arsenal e Liverpool. Una partita valevole per la lotta scudetto, mentre il Manchester City sembra essere sempre più in fuga.

Le attese non sono state tradite il il risultato d 2 a 2 ha garantito grande spettacolo per i tifosi. Ma a tenere banco adesso sono le dichiarazioni nel post partita da parte di Virgil Van Dijk. L’olandese potrebbe annunciare presto il suo addio ufficiale alla Premier. Sarebbe un sogno per la Serie A, con molte squadre che vorrebbero prenderlo a parametro zero.

Le parole del giocatore

Dopo il pareggio per 2 a 2 tra Liverpool e Arsenal arrivato all’Emirates Stadium, il difensore olandese Virgil Van Dikj ha voluto affrontare con i media la questione del suo futuro. Il 33enne ha parlato tranquillamente della sua situazione con il Liverpool, restando però enigmatico su una sua possibile permanenza ad Anfield Road.

Il difensore dei Reds e della nazionale olandese ha infatti un contratto in scadenza e la prossima stagione potrebbe lasciare il Liverpool a zero. Nell’intervista Van Dijk ha dichiarato di sentirsi molto tranquillo e che aspetterà la fine della stagione per decidere. Il centrale del Liverpool ha infatti affermato di sentirsi bene e che, però, non ha nulla da aggiungere sul suo futuro. Intanto la Serie A aspetta e resta alla finestra.

Il futuro in Serie A

Se non dovesse arrivare un rinnovo del contratto già da subito, Virgil Van Dijk potrebbe lasciare il Liverpool a zero a fine stagione. Una possibilità incredibile per molte squadre italiane che realizzerebbero il sogno di vederlo giocare in Serie A.

Tra queste ci sarebbero ovviamente Inter e Juve. Per entrambe non sarebbe affatto un problema farsi carico dei circa 9 milioni di euro a stagione – trattabili al ribasso – per il 33enne difensore del Liverpool. L’Inter potrebbe così dare un ricambio di qualità ad Acerbi e De Vrij, mentre la Juventus potrebbe affiancare a Gatti e Bremer un difensore di grande esperienza internazionale.