Il triplo colpo non piace ai tifosi | Scoppia il caso Inter: “Ormai è bollito”

Il triplo colpo non entusiasma affatto la tifoseria nerazzurra, scoppia un vero e proprio caso: “Oramai è un bollito”

La vittoria sembrava quasi in tasca, fino a quando la Juventus domenica sera non ha ribaltato nuovamente le carte e risultato conquistando un importante punto. Due punti, invece, persi per i campioni di Italia.

I ragazzi di Inzaghi hanno voglia di rifarsi sin da subito. Tra poche ore scenderanno in campo nella sfida infrasettimanale contro l’Empoli. Nel frattempo, dal punto di vista dirigenziale, arrivano delle novità molto importanti.

Il Bilancio è stato approvato e dalle pagine sono emerse delle novità molto importanti dal punto di vista del calciomercato. Anche se le ultime notizie non hanno fatto sorridere, del tutto, l’ambiente nerazzurro.

Il triplo colpo firmato dal presidente Marotta ha fatto storcere parecchio il naso alla tifoseria della squadra campione della Serie A in carica. Anche perché sta per arrivare anche l’ufficialità di questa operazione.

Inter, il triplo colpo è ufficiale: non tutti sono contenti

In attesa di volti nuovi che andranno ad impreziosire la rosa nerazzurra arrivano delle importanti conferme dalla rosa. In particolar modo da alcuni calciatori considerati “vecchia guardia”. Tra questi spuntano i nomi di Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Il contratto dei due calciatori sarebbe scaduto nel giugno del prossimo anno. Ed invece avrebbero rinnovato ancora per un’altra stagione.

Una mossa che, però, ha spiazzato completamente la tifoseria che si aspettava di poter accogliere nuovi rinforzi. Il difensore centrale ha raggiunto i 36 anni, il terzino a dicembre ne compirà 35. Segno del fatto che la loro permanenza all’Inter durerà fino al giugno del 2026. Anche se bisogna precisare che nel loro contratto è presente la possibilità di risoluzione a favore del club, ovviamente dietro il pagamento di una buonuscita da mezzo milione di euro.

Il triplo colpo fa storcere il naso a parecchi tifosi: “Oramai è bollito”

Insomma, non tutti sono contenti del possibile rinnovo di due elementi chiave della rosa. Non è finita qui visto che c’è anche un terzo: si tratta di Henrik Mkhitaryan che, nel dicembre dello scorso anno, ha prolungato il suo accordo fino al 2026. Ovvero: giocherà con l’Inter fino a 37 anni. Scelte di mercato che, però, non sono state particolarmente gradite a buona parte della tifoseria.

La stessa che si è lamentata sui social network. In molti, infatti, hanno evidenziato che una rosa come quella dell’Inter abbia bisogno di ringiovanirsi e non di confermare elementi che oramai hanno fatto il loro. Tra i commenti c’è addirittura chi rimpiange l’ex presidente Steven Zhang e chi definisce uno come Acerbi come un “bollito”.