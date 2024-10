Caviglia distrutta: c’è l’annuncio, la stella salta l’Inter | Allenatore disperato

L’allenatore perde il calciatore più importante della squadra: schemi da modificare in vista della sfida con l’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi può sorridere: il top club europeo è adesso nei guai, ha perso la sua stella per infortunio. Adesso l’allenatore dovrà riprogrammare tutte le tattiche ideate per scendere in campo contro i nerazzurri nelle migliori condizioni, pur non avendo il suo top player.

Uno stop che oramai non sorprende più i tifosi di calcio. È un tema che si ripercuote frequentemente in questa stagione, con tanti calciatori che sono stati costretti a fermarsi prematuramente, molti dei quali addirittura per l’intera stagione.

La stagione è iniziata solamente da due mesi ma l’allarme è già scattato. I ritmi sono diventati insostenibili, il calendario è estremamente fitto di impegni tanto da far giocare le squadre almeno ogni 3 giorni, in tutte le competizioni di club e Nazionali.

Oramai tutti gli atleti, così come le società stesse la pensano allo stesso modo. Si sta arrivando ad un punto di non ritorno e bisogna assolutamente ridurre il numero di partite da disputare. Non tutti arrivano a disputare 60/70 match stagionali ma l’idea è condivisa e va attuata quanto prima.

Senza sosta

Oltre il numero esorbitante di partite, c’è anche da specificare la condizione in cui i calciatori hanno iniziato la stagione corrente. Hanno terminato la scorsa verso i primi di giugno, per poi andare a disputare gli Europei e la Copa America con la propria Nazionale e ritornare immediatamente in campo con i club in vista della preparazione atletica estiva.

Un vero e proprio tour de force che il fisico non può sostenere, pur se allenato e monitorato quotidianamente. C’è bisogno di una rivoluzione, chiesta a gran voce nei confronti di FIFA e UEFA, con lo scopo di tutelare la salute dei giocatori e migliorare lo spettacolo offerto in campo.

Brutto infortunio

Il soggetto in questione è Xavi Simons, centrocampista dell’RB Lipsia. Il classe 2003 è uscito prematuramente nel match di Champions League contro il Liverpool, vinto sucessivamente 1-0 dai Reds che salgono a punteggio pieno nella classifica del girone unico XL.

Ha rimediato un infortunio al legamento della caviglia sinistra che lo terrà fuori per diverse settimane. Ciò implica che salterà il Celtic in programma il 5 novembre e l’Inter in data 26 novembre a San Siro. L’ex Paris Saint-Germain rischia di operarsi, causando una grave perdita alla squadra di Mark Rose che dovrà fare a meno dell’olandese nel momento clou della stagione.