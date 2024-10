Oaktree fa fuori la dirigenza: tutti a casa | Nuovi ruoli direttamente dagli Stati Uniti

Oaktree sta cambiando l’organigramma dirigenziale dell’Inter, alcuni ruoli saranno affidati a uomini di fiducia della proprietà americana

Mentre l’Inter continua a fornire segnali positivi in campo, con un rendimento di livello sia in campionato che in Champions League, è tempo di cambiamenti a livello societario. Oaktree è diventato il nuovo proprietario del club a giugno, in seguito all’addio di Zhang per l’impossibilità dell’escussione del debito, il fondo americano ah cercato di agire nel segno della continuità tecnica.

Beppe Marotta è stato confermato come figura apicale del progetto, affidando lui la campagna acquisti, e con il rinnovo di mister Inzaghi. L’organico non è stato modificato per quanto riguarda l’undici titolare, con il rinnovo di giocatori chiave come Lautaro Martinez e Barella.

La società è stata scossa dalla recente vicenda inerente gli ultras della curva mentre è di attualità la questione che riguarda il nuovo stadio, con la volontà di Oaktree di accelerare il processo per avere maggiori introiti futuri a disposizione.

Una proprietà che guarda al futuro e lo dimostra anche con la richiesta di ringiovanire la rosa, compito che Marotta ha iniziato a rispettare, individuando una serie di profili che potrebbero consentire di mantenere elevato il tasso tecnico dello spogliatoio.

Rivoluzione a livello dirigenziale in casa Inter, ecco chi rischia di essere sostituito

Non solo continuità ma profondi cambiamenti in vista in casa Inter, tanto che Tuttosport parla persino di rivoluzione. Questa avverrà nell’area finanziaria e comunicativa. L’amministratore delegato Alessandro Antonello è già con la valigia in mano ed è entrato in orbita Roma.

Partenza probabile anche per Luca Danovaro, Chief Marketing Officer del Club, e Matteo Pedinotti il capo della comunicazione nerazzurra, con la nomina al loro posto di uomini di fiducia provenienti dagli Stati Uniti, per procedere compatti nella direzione di un nuovo stadio.

I tifosi possono stare tranquilli, Marotta e Zanetti non si muovono

Resteranno al loro posto Beppe Marotta, Javier Zanetti e Piero Ausilio che stanno svolgendo un lavoro eccelso. La prerogativa degli Oaktree è quella di affidare a loro la gestione tecnica, consapevoli di avere sotto contratto personalità di spicco nel mondo del calcio, fautori della crescita del club.

I tifosi non noteranno profonde novità, di conseguenza, ma Oaktree è deciso ad apportare modifiche in campi che sono meno visibili ma altrettanto essenziali per la buona tenuta della società che punta a mantenere il bilancio in attivo senza diminuire la qualità della rosa.