Addio al nerazzurro: Inter in lutto | Bergomi lo rivela in diretta Tv

Lutto nel mondo del calcio, è scomparso l’ex nerazzurro: Beppe Bergomi lo ha voluto ricordare in diretta tv

Il mondo del calcio, in particolar modo quello italiano, piange la scomparsa di un ex calciatore che ha scritto pagine molto importanti. In particolar modo con l’Inter in cui ha militato per anni (sia nelle giovanili che in prima squadra).

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi pare che sia deceduto mentre stava disputando una partita di calcetto insieme ai suoi amici. Fino a quando, ad un certo punto, non si è sentito bene accasciandosi al suolo. Un malore la causa della morte.

Subito è scattato l’allarme da parte dei presenti che hanno immediatamente chiamato l’ambulanza. Una volta giunta sul posto, però, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nel corso della puntata del “Club” su Sky Sport Beppe Bergomi, che ha giocato insieme a lui in passato, lo ha voluto ricordare in diretta tv. Un annuncio commovente quello dell’attuale telecronista ed opinionista sportivo.

Lutto in casa Inter, stroncato da un malore: Bergomi lo ricorda con affetto

Il calcio emiliano ed italiano piange la scomparsa di Luigi Rocca. L’ex centrocampista aveva 61 anni. Come riportato in precedenza stava disputando una partita di caletto, insieme ai suoi amici, in un campo sportivo di Piacenza. Il tutto è avvenuto nelle prime ore del mattino di domenica 20 ottobre. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Inter, Piacenza, Siena, Taranto, Brindisi, Casertana Trento, Sanremese e Fidenza. Un malore gli ha stroncato la vita ed ha distrutto famiglia, parenti ed amici.

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha iniziato a fare il giro della rete, lasciando sotto shock gli addetti ai lavori e gli amanti del calcio. A nulla è servito anche il defibrillatore che si trovava sul posto, le condizioni di Rocca erano subito peggiorate. Bergomi, nella serata di domenica, si è rivolto al conduttore e padrone di casa Fabio Caressa in questo modo: “Mi fai salutare un amico che oggi ci ha lasciato? Arresto cardiaco, giocava a calcio con gli amici. Luigi Rocca ha giocato con me, aveva una presenza con l’Inter“.

Morto l’ex nerazzurro, giocava a calcetto insieme ai suoi amici: il ricordo del club

Anche il Piacenza Calcio, sul suo sito ufficiale e canali social, ha voluto ricordare Luigi Rocca ed ha voluto mandare le più sentite condoglianze alla famiglia per la grave perdita.

Con l’Inter aveva fatto il suo esordio, in Coppa Uefa, subentrando a Lele Oriali contro l’Adanaspor. In campionato, invece, nel 1982 aveva fatto il suo debutto nel match vinto ai danni dell’Avellino.