Protesta Curva: “Mister sei pazzo” | Striscione contro l’allenatore, attacco gravissimo

La Curva non ne può più e non si trattiene. Attacco al mister: esposto lo striscione durante la gara di campionato

All’interno di uno Stadio, la maggioranza del tifo è generato dalle Curve. Che sia a proprie spese o finanziate dalla società, creano un vero e proprio spettacolo durante le partite, oltre che cantare ininterrottamente per 90 minuti di gioco a sostegno della propria squadra.

La Curva è quella porzione che sarà sempre lì a supportare, a prescindere dall’andamento del club. Quando però si oltrepassano determinati limiti, di certo non esime a farsi sentire, sfruttando la sua influenza per comunicare con pugno fermo alla società.

Sono tante le motivazioni che possono determinare l’avvio di una protesta. Dall’aumento dei biglietti, dai risultati ottenuti o da episodi in particolare, ma ciò che è sicuro è che fa arrivare i propri messaggi a chi di dovere, con una presenza tale che è impossibile ignorarla.

Ciò che colpisce è anche il modo in cui lo fa. Negli anni scorsi si lasciavano andare alla più originale ironia, abbandonata successivamente per il passaggio agli striscioni omologati dato che venivano spesso mandati messaggi di un certo tenore sociale, preferibilmente da evitare.

Ultimo episodio

L’ultimo episodio ha avuto luogo alla Mewa Arena di Mainz. I tifosi dei Die Nullfünfer si sono resi protagonisti dell’esposizione di un enorme striscione accusatorio nel pre partita, complice anche la loro situazione attuale in Bundesliga, che non è sicuramente delle migliori.

Nelle 7 gare disputate fino ad ora nel campionato tedesco hanno conquistato solamente 8 punti. Una media quasi da retrocessione, che colloca attualmente la rosa di Bo Henriksen al 12esimo posto in classifica, a soli 4 punti dalla zona salvezza.

Intreccio col passato

L’oggetto dell’enorme tela esposta era una loro vecchia conoscenza. Si tratta di Jurgen Klopp, figura leggendaria del club, che ha giocato dal 1990 al 2001 con la maglia biancorossa e li ha allenati dallo stesso anno fino al 2008, conquistando la promozione nella massima serie tedesca.

Durante la gara contro il Lipsia persa per 2-0 grazie ai gol di Xavi Simon ed Orban, l’ex allenatore del Borussia Dortmund e del Liverpool è stato definito, tramite un gioco di parole, “bekloppt”, che in tedesco vuole dire pazzo. Questo perchè da quando ha lasciato la sua professione, è diventato nuovo Global Head of Soccer del Gruppo Redbull, tra i cui club figura proprio il Lipsia. Per i tifosi del Mainz è come un tradimento dichiarato, sancendo la rottura di un rapporto ventennale che ad oggi difficilmente si ricucirà.