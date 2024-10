Rivoluzione Var: arriva il replay “a chiamata” | Cambia tutto in Serie A

Il Var può modificare il proprio operato nel campionato italiano, la nuova idea è quello di avere un certo numero di replay, da non superare

L’ultima giornata di campionato ha visto alcuni episodi arbitrali che hanno fatto discutere. A Torino, nel match tra Juventus e Cagliari sono stati fischiati due calci di rigore che hanno fatto storcere il naso e che hanno influito sul punteggio finale, comunque di parità, con le reti dal dischetto prima di Dusan Vlahovic per i bianconeri e poi di Marin per i sardi che hanno acciuffato un punto prezioso in chiave salvezza.

A Firenze sono stati addirittura tre i penalty fischiati, con il fatto più unico che raro che sono stati tutti sbagliati. Per i toscani non è riuscito a segnare Moise Kean, mentre per i rossoneri, grazie a un De Gea in stato di grazia, sono stati bloccati i tiri di Theo Hernandez e di Tammy Abraham.

Decisioni arbitrali che sono state influenzate dalla chiamata al Var da parte dell’arbitro che ha assegnato i rigori dopo aver rivisto le azioni in questione.

Il Var ha rivoluzionato il mondo del calcio, diminuendo in parte la percentuale di errori da parte dei direttori di gara, ma interrompendo spesso il gioco, con la conseguenza di tempi di recupero dilatati tra i due tempi.

La nuova proposta per eliminare le polemiche relative al Var

Questo aumento costante di calci di rigore ha portato l’opinionista Carlo Nesti a ipotizzare l’introduzione del Var a chiamata: “All’inizio del campionato, il clima è molto “soft”, come se le partite si giocassero in spiaggia. Poi, dopo 7-10 giornate, quando le posizioni in classifica cominciano a far tremare le vene e i polsi, ecco scatenarsi l’uragano arbitrale. Siamo arrivati a 20 rigori in più, rispetto alla Premier League“.

Il designatore arbitrale Rocchi ha avanzato questa proposta: “Necessario pensare al Var “a chiamata”, con non più di 2 opzioni per squadra. Al cospetto di troppi “rigorini”, ripristinerei il concetto di “involontarietà”. In materia di fuorigioco, ripristenerei anche il concetto di “luce”, fra attaccante e difendente. Sarebbe un calcio più umano, e meno oberato da colpe millimetriche”.

Così non va: il Var deve rivoluzionarsi

Un modus operandi che non soddisfa né i calciatori che scendono in campo né gli allenatori che hanno contestato decisioni prese anche a proprio favore.

Dei cambiamenti urgono e potrebbero essere introdotti a livello mondiale, per evitare di dover cambiare anche il modo di porsi sul terreno di gioco tra il campionato e le coppe europee.