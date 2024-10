Recupero lampo: in campo per Real-Madrid Milan | Il tecnico torna a sorridere

Contro tutti i pronostici riuscirà a tornare in campo: il calciatore ci sarà per il big match di Champions League tra Real e Milan

Siamo oramai ripartiti da più di un mese con la nuova stagione di calcio e di conseguenza con tutte le competizioni. Quella più attesa, più amata e più blasonata non è altro che la UEFA Champions League, che da quest’anno si è presentata in nuove vesti con un format totalmente rivoluzionato.

Per chi se lo fosse dimenticato, facciamo un piccolo riassunto: non ci sono più i gironi, le squadre sono passate da 32 a 36 raggruppate in un unico enorme campionato. Non ci sarà più la possibilità di retrocedere in Europa Leagu e ognuna è stata sorteggiata con 8 squadre da affrontare.

Le prime 8 del tabellone passeranno alle fasi ad eliminazioni diretta, dalla 9^ alla 16^accederanno ai playoff come teste di serie, mentre dalla 17^ alla 24^ accederanno ai playoff come non teste di serie. Le restanti dovranno aspettare l’anno seguente, dato che verranno definitivamente eliminate.

Ad oggi si sono disputate solamente 2 delle 8 partite che ciascun club deve giocare, di cui 4 in casa e 4 in trasferta, con la classifica che ci sta regalando enormi sorprese, ma la strada da percorrere è ancora lunga e questo torneo non può fare altro che continuare a regalarci spettacolo.

Le regine d’Europa

Quando si parla di Champions League non si può che pensare al Real Madrid ed il Milan, le due regine d’Europa. La prima vanta ben 15 edizioni vinte, di cui conquistamente solamente 6 nell’ultimo decennio, la seconda ne vanta 7, più della somma di tutte le coppe vinte dai club italiani.

Dopo essersi scontrati nel torneo precampionato negli Stati Uniti, si affronteranno il 5 novembre al nuovo Santiago Bernabeu. Sarà una partita agguerrita dove entrambe le squadra vorranno uscire con i 3 punti dato che attualmente i Blancos hanno vinto contro lo Stoccarda ma perso contro il Lille mentre il Diavolo ha perso sia contro il Liverpool che contro il Leverkusen.

Recupero lampo

Carlo Ancelotti può finalmente tirare un sospiro di sollievo per la buona notizia arrivata. Il Real Madrid ha subito una marea di infortuni nell’ultimo anno, molti dei quali di un’entità gravissima, ma sono pronti a riabbracciare Brahim Diaz, che aveva dato forfait nel match di campionato contro la Real Sociedad.

L’ex trequartista del Milan aveva riportato un infortunio all’adduttore della gamba destra, che secondo i pronostici l’avrebbe dovuto far restare ai box fino a metà novembre, ma incredibilmente il calciatore marocchino è stato già reintegrato nella sessione d’allenamento di squadra, rendendo possibile la sua presenza contro la sua ex squadra nel torneo per club più importante.