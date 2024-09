Pallone d’oro e Real Madrid: Marotta non lo può più trattenere | Tifosi sconvolti

Un giocatore dell’Inter è in lizza per il Pallone d’oro e nel mirino del Real Madrid, Marotta dovrà arrendersi e lasciarlo partire

Negli scorsi giorni è stata annunciata la lista dei trenta candidati per la vittoria del Pallone d’Oro 2024. Molto presente il Real Madrid che ha conquistato la Liga spagnola ma soprattutto la Champions League, battendo in finale il Borussia Dortmund. Un cammino perfetto quello degli uomini guidati da Carlo Ancelotti, capaci di reggere in difesa e di saper sfruttare le occasioni in fase di ripartenza.

I Blancos restano ancora i favoriti per la massima competizione europea dopo aver messo sotto contratto Mbappé, destinato ad aumentare il valore del reparto offensivo del club. A sorpresa sono stati, invece, esclusi sia Lionel Messi che Cristiano Ronaldo, fatto che non accadeva dal 2003.

Questo è un segnale di un ricambio generazionale in atto, con nuovi fenomeni pronti a prendersi la scena mondiale. Anche il campionato italiano ha alcuni giocatori in lizza per il prestigioso premio individuale.

Tra questi due nuovi acquisti della Roma, il centrale tedesco Hummels e il centravanti ucraino Dovbyk. Nominato anche Lookman, artefice con una tripletta della storica conquista dell’Europa League con l’Atalanta.

Due i giocatori dell’Inter nella lista dei 30 per il Pallone d’Oro

L’Inter ha vinto lo scorso campionato e ha nella lista dei 30 il capitano Lautaro Martinez e il regista Hakan Calhanoglu, implacabile dal dischetto e dalla visione del gioco fuori dal comune.

L’attaccante ha anche contribuito alla vittoria della Coppa America la propria Nazionale, oltre a vincere la classifica dei cannonieri in A, con la migliore stagione dal punto di vista realizzativo della sua carriera.

Per Cannavaro Lautaro è destinato a giocare nel Real e si merita il Pallone d’Oro

Fabio Cannavaro ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport quanto segue: “Lautaro da Pallone d’Oro? Non si discute, è una ricchezza dell’Inter, ha vinto lo Scudetto e la Coppa America. Non tradisce mai, anche in nazionale fa sempre la differenza. E poi segna, si sacrifica, ma soprattutto ha fame. Mi auguro che l’Inter e la Serie A non lo perdano mai”.

Ritiene, inoltre, che sia l’unico della rosa a disposizione di Inzaghi che sarebbe titolare nel Real Madrid nonostante i fuoriclasse presenti nell’ attacco dei Blancos: “Quando ti chiedi chi dei nostri giocherebbe nel Real Madrid o nel Manchester City, dici Lautaro e forse nessun altro…”.