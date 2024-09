Recupero lampo: si allena già alla Pinetina | Miracolo dei medici dell’Inter

Grazie ai medici del club ha totalmente bruciato le tappe: il calciatore nerazzurro è pronto a rientrare in campo

Il campionato di Serie A è iniziato da pochissimo ma è già stato interrotto dalla pausa per le partite internazionali. I calciatori sono stati chiamati dalle proprie Nazionali per disputare i match di qualifica alla prossima Nations League, la cui campione in carica è la Spagna, neo vincitrice di Euro 2024.

La classifica vede occupare la prima posizione dall’Inter di Simone Inzaghi, a pari punti con la Juventus di Thiago Motta ma sopra per differenza reti. Non sorprende il loro piazzamento, sono i nerazzurri quelli da battere, i quali tenteranno a tutti i costi di difendere il titolo.

Il passo falso nella prima giornata giocata contro il Genoa di Alberto Gilardino aveva già dato voce alle critiche ma l’Inter ha immediatamente risposta sul campo. Vittoria per 2-0 contro il Lecce di Gotti e dominio totale nel match vinto 4-0 contro l’Atalanta di Gasperini, dimostrando che anche quest’anno ci sono e non hanno intenzione di perdere.

Il successo contro la campione in carica dell’Europa League ha aumentato ancor di più la striscia positiva contro le big. Esattamente è più di un anno che i nerazzurri non perdono contro i top team d’Italia, con il Milan e il Derby della Madonnina alle porte.

Aspettative alte

Le aspettative sulla squadra nerazzura sono ancora più alte in questa stagione. Oltre a dover riconfermare il proprio domino in territorio itaiano, c’è la volontà di andare quanto più lontano possibile in Europa, cercando di portare la Coppa dalle grandi orecchie in bacheca.

La squadra a disposizione del mister è ancora più completa sia qualitativamente che quantitativamente post calciomercato, sarà solo il tempo a dirci cosa succederà, con i tifosi nerazzurri che si augurano un epilogo diverso dalla finale persa nel 2023 e l’uscita prematura agli ottavi della passata stagione.

Squadra al completo

A breve Simone Inzaghi avrà tutta la rosa a disposizione dato che potrà riabbracciare Tajon Buchanan, esterno canadese acquistato a gennaio dal Club Brugge per 7 milioni di euro per sostituire Cuadrado e far rifiatare Denzel Dumfries. Il classe 1999 subì una frattura alla tibia durante un allenamento in Canada, impegnato nella Copa America, con il rientro che fu stimato verso il periodo di Natale.

Col passare delle settimane si è inteso che i tempi di recupero si accorciassero sempre di più, tanto da poter definire oggi la sua data di rientro entro i primi giorni di ottobre. Buchanan scalpita, è pronto a ritornare in campo e a dimostrare il suo valore, cosa che non è riuscito a fare nei primi 6 mesi in nerazzurro.