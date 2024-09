Sì, adesso voglio rinnovare: Furlani fa un capolavoro | Sarà il nuovo capitano del Milan

Furlani blinda il top player, non se lo lascia scappare: mancano solamente gli ultimi dettagli per ufficializzare il rinnovo

L’inizio di stagione del Milan è andato totalmente contro le aspettative. Il torneo pre campionato disputato negli Stati Uniti e le tre vittorie contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona avevano fatto presagire un futuro roseo, ma ad oggi è esattamente l’opposto.

I rossoneri di Paulo Fonseca hanno disputato 3 partite di campionato collezionnado in totale solamente 2 punti: Pareggio per 2-2 alla prima contro il Torino di Vanoli grazie ad un gol nei minuti di recupero, sconfitta contro il Parma di Pecchia per 2-1 ed ennesimo pareggio con il medesimo risultato contro la Lazio di Baroni.

5 gol fatti e 6 gol subiti, una media che non va. C’è mancanza di atteggiamento, di volontà di fare quella corsa in più e di rimediare ai propri errori, si commettono sempre gli stessi errori in fase difensiva, insomma attualmente è un vero e proprio disastro.

Secondo i dati analizzati è il peggior esordio dagli anni cinquanta del Diavolo e tra i peggiori della storia del club. Va assolutamente invertita la rotta, il mercato da 80 milioni di euro non basta, bisogna cambiare tatticamente e mentalmente.

Rimandato a settembre

È un momento complicatissimo, soprattutto in seguito ai risultati e agli episodi successi nell’ultima partita contro la squadra biancoceleste, ma bisogna rialzarsi. La vicenda di Theo Hernandez e Rafael Leao partiti dalla panchina per le prestazioni e poi in disparte durante il cooling break dice molto, ma siamo ad inizio stagione e bisogna intervenire quanto prima.

Già dal primo allenamento post partita si sono riuniti tutti a Milanello, a partire dai vertici alti. Il proprietario Gerry Cardinale e la dirigenza, Zlatan Ibrahimovic compreso, hanno parlato ai calciatori e hanno dimostrato pieno supporto al mister portoghese, chiedendo tutti insieme di ribaltare la situazione, di rimanere uniti e di uscirne insieme. L’operato di Fonseca verrà valutato nel mese di settembre dove però c’è il derby e la prima con il Liverpool; c’è tanta pressione ma bisogna far risultato.

Rinnovo in corso

Il primo grande segnale di ripresa è stato dato dalla fumata bianca per Mike Maignan. Il super portiere del Milan è pronto a rinnovare il proprio contratto con i rossoneri, nonostante negli scorsi mesi è trapelato che ci fosse una netta distanza tra domanda ed offerta.

Attualmente il francese guadagna 2.8 milioni di euro ma per prolungare il contratto il suo entourage ne chiese 8, una cifra ritenuta eccessiva dalla società rossonera che è pronta ad offrirgli 6 più bonus, offerta che sembrerebbe allettare il classe 1995. Bisognerebbe capire solamente per quante stagioni ma ciò che è certo è che “Magic Mike” resterà a difendere i pali del Milan.