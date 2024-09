‘Non potete giocare le coppe’ estromissione assurda dalla Champions: cambia il regolamento

Un club rischia di essere estromessa dalla Champions League, è pronto a fare ricorso ma i tempi corrono, i sorteggi sono già avvenuti

La Champions League entra nel vivo. Dopo i play-off è stato il momento dei sorteggi che si sono tenuti a Montecarlo e che hanno visto la nascita di una nuova formula con un girone unico, otto partite da disputare senza andata e ritorno e squadre che sono state divise in quattro fasce. La prima giornata si terrà martedì 17 e mercoledì 18 settembre, l’ultima con tutti i match in contemporanea il 29 gennaio.

Un impegno maggiore per i club che si sono qualificati, con i dirigenti sportivi che si sono dovuti adeguare a questo nuovo calendario, ampliando le rose a disposizione degli allenatori, costretti a ricorrere a un turnover più massiccio per non appesantire fisicamente i titolari.

Cinque le italiane che hanno staccato il pass e che hanno le carte in regola per passare il turno, a partire dall’Inter e dalla Juventus e per passare poi dal Milan e dalle sorprese Atalanta e Bologna, pronte a giocarsela contro ogni avversario.

Gli emiliani hanno conquistato una storica qualificazione e la stessa cosa è avvenuta in Ligue 1 con il Brest, terzo classificato nello scorso campionato francese. Nelle ultime ore è però arrivata una comunicazione che ha fatto storcere il naso a tutti i tifosi del club bretone.

L’UEFA si è espressa, il club è costretto a rinunciare al proprio stadio

Infatti, lo stadio Francis-Le-Blé non è stato approvato dalla UEFA per ospitare le partite della massima competizione e i match casalinghi del Brest si disputeranno sul campo del Guingamp che dista circa un’ora in macchina.

Rammarico per i tifosi che saranno costretti a questo viaggio per poter vivere l’esperienza della Champions League e sostenere la propria squadra del cuore in un torneo prestigioso e inedito.

Il Brest vuole sorprendere ancora sia in Ligue 1 che in Europa

Brest che è partito molto bene in campionato e che quest’estate ha affrontato in amichevole il Napoli e la Juventus. Due test provanti e utili per testare la qualità della rosa che cercherà di fare una buona figura a livello internazionale e confermare un piazzamento europeo.

Una Ligue 1 che vede ancora una volta come favorito il Psg e con la principale contendente al titolo che sembra essere il Marsiglia di Roberto De Zerbi che si è rinforzata, in particolar modo nella trequarti con due innesti di grande qualità come Valentin Carboni e Mason Greenwood.