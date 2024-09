Devi tagliarti lo stipendio: altro che rinnovo automatico, Dybala convocato urgetemente in sede

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma è tutto fuori che certo, la permanenza può essere breve, la società chiede all’argentino un taglio dello stipendio

La permanenza di Paulo Dybala è stata tra le sorprese dei giorni finali di calciomercato. L’argentino aveva ricevuto una faraonica offerta da parte di un club saudita e sembrava ormai certo il suo addio dall’Italia e dalla Capitale. Invece il talento sudamericano ha preferito sposare ancora i colori giallorossi, diventando così un vero idolo della calorosa tifoseria romanista che ha apprezzato la sua scelta di cuore.

La grande festa è avvenuta nel primo match disputato all’Olimpico che è stata, però, rovinata da un’inaspettata sconfitta casalinga per mano di un Empoli cinico e compatto. Dybala ha colto un palo nel finale che poteva regalare un punto e far esplodere la Curva Nord.

Daniele De Rossi si è detto felice di avere di nuovo a disposizione Paulo. Cercherà di dosare le forze di un talento che ha mostrato fragilità fisiche e che non è in grado di reggere una stagione con due partite quasi ogni settimana.

Per questo motivo il direttore sportivo Ghisolfi è intervenuto ingaggiando Matias Soulé che si alternerà con Dybala. Dopo l’ottimo feeling avuto con Romelu Lukaku, ora il nuovo terminale offensivo dei giallorossi è l’ucraino Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga spagnola.

Paulo Dybala resta alla Roma ma deve ridursi lo stipendio, lo impongono i Friedkin

Il contratto di Paulo Dybala scade il 30 giugno del 2025 ma il rinnovo scatta in automatico per un altro anno se raggiungerà le 15 presenze stagionali, un numero che sembra facilmente raggiungibile.

L’ingaggio che percepisce è però di 7 milioni, più 2 di bonus. La cifra è ritenuta eccessiva da parte dei Friedkin e non è da escludere che le parti si siederanno a un tavolo per un ritocco al ribasso dello stipendio, incompatibile con l’abbassamento del monte ingaggi complessivo che ha messo in atto la dirigenza con gli innesti di questa campagna acquisti.

Una Roma giovane e ambiziosa che punta alla Champions

Roma che non è partita con il piede giusto in campionato ma che ha le carte in regola per lottare di nuovo per un posto in Champions League, obiettivo sfumato nel rush finale in primavera.

Daniele De Rossi ha dimostrato di avere in pugno lo spogliatoio e la rosa è stata rinforzata dalla proprietà che ha investito molto quest’estate.