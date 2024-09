È una fake news: il Milan smentisce tutto | La vera posizione di Ibrahimovic

Nuove polemiche in casa Milan, a placare gli animi ci pensa Zlatan Ibrahimovic, ecco la versione dei fatti dell’ex bomber rossonero

La sosta è arrivata nel momento giusto per un Milan in enorme difficoltà in questo inizio di campionato. I risultati sono deludenti. Un ruolino di marcia che ha visto raccogliere solo due punti su nove disponibili, con ben sei reti subite e una linea difensiva da registrare, colpevole di disattenzioni gravi a cui è necessario porre rimedio al più presto con i giusti accorgimenti tattici.

Il pari a Roma contro la Lazio è stato acciuffato grazie alla rete di Rafa Leao, protagonista, però, di un gesto che ha suscitato molte critiche e che non ha lasciato indifferenti tutti i tifosi del Diavolo.

Coinvolto anche Theo Hernandez. Entrambi erano entrati da poco sul terreno di gioco, nella ripresa, e sono stati in disparte durante il break, nonostante fossero stati richiamati dal nuovo arrivo Tammy Abraham. Dalla parte opposta rispetto ai compagni di squadra e alla panchina, hanno mostrato un chiaro segnale di disapprovazione nei confronti di mister Paulo Fonseca.

Il posto del portoghese è già traballante e le prossime due partite sono decisive per la sua permanenza alla guida del club. Prima il Venezia dove sarà essenziale ottenere la prima vittoria stagionale e dopo il derby contro i cugini dell’Inter.

Un’altra polemica colpisce il Milan, stavolta è coinvolto Ibra, ecco cosa è successo

Zlatan Ibrahimovic non è stato presente all’Olimpico lo scorso fine settimana, fatto che ha fatto discutere il popolo rossonero con commenti ed esternazioni sui social. Il caso, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe in realtà rientrato.

Nessuna vacanza per l’ex centravanti svedese ma un impegno professionale già fissato da tempo e ben prima del suo ritorno come dirigente in via Aldo Rossi. La società ha chiarito questo aspetto e l’ex bomber è previsto di nuovo allo stadio il 14 settembre per il match contro i lagunari.

Ibrahimovic manca in questo momento, il Milan è in crisi d’identità

Episodi che testimoniano che in casa Milan il clima non sia affatto sereno. Ibrahimovic si è sempre contraddistinto per dichiarazioni forti che hanno placato gli animi e la sua assenza in questa fase si è fatta sentire.

Le vittorie aiuteranno a distendere lo spogliatoio e far rientrare le polemiche. I tifosi si augurano che il vero campionato inizi contro il Venezia.