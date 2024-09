Ausilio vola a Madrid, trasferimento prenotato: Cambio a centrocampo | Se ne va il titolare

Ausilio non aspetta e si muove subito in direzione madrid: un titolare via, dentro il sostituto a centrocampo

La stagione dei Campioni d’Italia è iniziata. Nonostante il passo falso della prima gara di campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino a causa della beffa subito all’ultimo minuto di recupero del secondo tempo, la squadra di Inzaghi ha totalmente ripresa la marcia.

Nelle successive 2 partite ha collezionata 6 punti. Ha battuta il Lecce per 2-0 e ha dominata contro ogni pronostico l’Atalanta di Gasperini per 4-0, dimostrando di essere ancora la squadra da battere e di non voler facilmente lasciarsi scucire lo Scudetto dal petto.

Sono tante le concorrenti ma l’obiettivo, sottolineato più volte dalla nuova proprietà statunitense denominata Oaktree, è chiaro: bisogna vincere tutto. C’è necessità di confermarsi in patria, cercando di migliorare il proprio percorso in Coppa Italia rispetto allo scorso anno e si deve assolutamente puntare alla Champions League.

Una coppa che manca a Milano, sponda nerazzurra, da ben 15 anni. L’Inter è stata l’ultima squadra italiana a vincerla e vuole ripotarla in bacheca, soprattutto dopo averla sfiorata in finale nella stagione 2022/2023 perdendo 1-0 contro il Manchester City di Guardiola allo Stadio Olimpico Ataruk.

Rosa migliorata

Per raggiungere tutti i traguardi prefissati, la nuova proprietà e la dirigenza si sono fortemente impegnati nell’ultima sessione di calciomercato per migliorare la rosa da dare a disposizione del mister. Il tutto sempre dando un occhio al bilancio, che anno dopo anno sta dimezzando sempre più il suo conto in rosso e che raggiungerà proabilmente il saldo in positivo entro le prossime due stagioni.

Hanno dato l’addio alla Pinetina Lucien Agoumè, Franco e Valentin Carboni, Gaetano Oristanio, Martin Satriano, Mattia Zanotti, Juan Cuadrado, Stefano Sensi e Alexis Sanchez, mentre sono arrivati Josep Martinez, Medhi Taremi, Piotr Zielinsk e Tomàs Palacios.

Verso Madrid

Nonostante il mercato si sia chiuso pochi giorni fa, l’Inter pensa sempre al futuro e al ringiovanimento della rosa seguendo la politica della nuova proprietà. Il nuovo obiettivo nel mirino è Pablo Barrios, centrocampista classe 2003 dell’Atletico Madrid, che ha dimostrato di essere una vera e propria sorpresa nel campionato spagnolo.

Lo spagnolo è un calciatore dall’ottimo controllo palla che sa ottimamente gestire i tempi di gioco, è abile nel far girare la squadra, è in grado di usare entrambi i piedi e riesce a divincolarsi sotto pressione. Un ottimo prospetto che però ha due ostacoli: il primo è la sua clausola da 100 milioni di euro post rinnovo, che sappiamo essere una regola della Liga ma che fa capire quanto sia prezioso, il secondo sono gli slot, con un calciatore del club nerazzurro che dovrebbe esser ceduto per fargli spazio. Tutti gli indizi portano a Davide Frattesi, già al centro di varie voci di mercato in estate, con la Roma alle porte pronto a riportarlo “a casa”.