In nazionale da infortunati: due casi per Inzaghi | La società vuole trattanerli alla Pinetina

Ennesimo scontro tra società e Nazionali,l’Inter non vuole rischiare: proibisce di far giocare i propri calciatori da infortunati

Il passo falso compiuto alla prima giornata di campionato è stato già totalmente dimenticato. L’Inter di Simone Inzaghi procede e domina a tutta forza, dimostrando di essere ancora una volta la squadra da battere e di voler difendere il titolo a tutti i costi.

La terza partita di Serie A Enilive disputata dai nerazzurri ha avuta come avversaria la temibile Atalanta di Gasperini, società in costante crescita, reduce da un mercato strepitoso tramite il quale si è rinforzata in ogni reparto e dall’adrenalina ancora in vena per la vittoria dell’Europa League nell’ultima stagione.

Il risultato ha però spazzato via tutti i pronostici. La squadra di Simone Inzaghi è uscita dal Giuseppe Meazza con 3 punti e con un netto 4-0, infrangendo tutte le credenze della Dea che l’avevano fatta tener testa contro il Real Madrid di Ancelotti in Supercoppa.

Doppietta di Marcus Thuram, che si dimostra sempre più in forma e protagonista di questa Inter, autogol di Djimsiti ed uno straordinario sinistro al volo di Nicolò Barella da fuori area. Ennesima vittoria ed ennesimo big match vinto, con l’ultima sconfitta che risale il 21/05/2023 contro il Napoli di Spalletti.

Carichi a molla

Un successo che alza ancor di più il morale di una squadra che è pronta a conquistare tutto. Oltre al campionato, il club nerazzurro dovrà giocare la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, il Mondiale per Club e la Champions League e non ha intenzione di sfigurare in nessuna delle competizioni.

Le aspettative sono alte, tutti i riflettori sono puntati sulla società di proprietà di Oaktree, con l’assoluta necessità di riconfermarsi in territorio nazionale e convincere in territorio europeo, chiamati a far di tutto per riportare la Coppa dalle grandi orecchie nuovamente in città.

Note negative

Dalla splendida serata vissuta contro l’Atalanta sono emerse delle note negative che hanno smorzato l’entusiasmo, ossia gli infortuni di due calciatori chiave della rosa di Inzaghi: Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, usciti entrambi prematuramente per degli affaticamenti.

Il difensore italiano ha accusato il fastidio al soleo della gamba destra mentre il centrocampista turco ai rotatori dell’anca sinistra. Fortunatamente nulla di grave, con la sosta delle nazionali per le qualificazioni da disputare per la prossima Nations League che giocano a favore per i tempi di recupero, ma il club esige che vengano gestiti in maniera saggia e tornino pronti per la prossima sfida contro il Monza e carichi per il Derby della Madonnina contro il Milan.