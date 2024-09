Finita l’attesa: Perisic ritorna da svincolato | Che affare a queste cifre

Ivan Perisic si è svincolato da pochi giorni, l’esterno è una ghiotta occasione di mercato e può tornare in Serie A, le indiscrezioni

Il mercato degli svincolati è ancora aperto e può aiutare alcune squadre che non sono riuscite a completare l’organico e che stanno trovando difficoltà in queste prime giornate di campionato. In Italia i primi 270 minuti hanno mostrato alcune compagini già in forma e altre che devono sempre trovare la giusta alchimia e forma fisica. Cantiere aperto per la Roma, il Milan e la Fiorentina.

I giallorossi hanno modificati diversi tasselli con la campagna acquisti e hanno puntellato la difesa con due parametri zero di lusso come Mario Hermoso e Hummels. I due centrali sono approdati a Trigoria e saranno a disposizione di De Rossi dopo la sosta delle Nazionali.

Il Milan sta mostrando lacune preoccupanti in difesa, con troppe reti subite e un equilibrio da trovare tra i reparti. Chiamato ad essere il collante è il nuovo mediano Fofana, obiettivo a lungo cercato e alla fine concretizzato dei rossoneri.

La Fiorentina è ancora imbattuta ma ha raccolto cinque pareggi in altrettante partite tra campionato e Conference League, contro avversari sulla carta inferiori ai toscani. Negli ultimi giorni di mercato sono arrivati diversi rinforzi e Palladino dovrà inserirli al meglio.

Perisic è svincolato, può tornare in Italia, piace molto al club lombardo

Tra gli svincolati che possono risultare molto utili c’è dal 30 agosto Ivan Perisic. L’ex esterno dell’Inter ha rescisso il contratto che lo legava all’Hajduk Spalato, dopo un acceso diverbio con il mister Gennaro Gattuso.

Il croato è l’ultima idea del Como che ha deluso al suo ritorno in A. Cesc Fabregas ha dimostrato di prediligere innesti di esperienza e un esterno del livello di Perisic potrebbe aiutare i lagunari a conquistare la salvezza.

Il Como è in grande difficoltà, l’obiettivo è quello di restare in A

Como che ha perso sul campo dell’Udinese dopo il rigore sbagliato all’ultimo istante da Cutrone, autore dell’unica rete sinora messa a segno dagli azzurri e che è valso un punto in trasferta a Cagliari.

Per mantenere la categoria servirà di più ma la rosa pare ancora incompleta in alcuni reparti. Ci si aspetta molto da Andrea Belotti, scelto come terminale offensivo, e può fare la differenza il giovane talento Nico Paz che ha già fatto intravedere sprazzi di gran calcio.