“Marotta chiude col botto, finalmente il rinnovo: ‘Ho detto no alla Premier’ | E c’è una clausola speciale “

Il mercato dell’Inter si chiude con il rinnovo di un giocatore che Inzaghi ritiene importante all’interno della rosa e che rifiuta la Premier

Il mercato estivo dell’Inter è stato all’insegna della continuità. La vittoria implica conferme e la conquista dello Scudetto ha portato la dirigenza a ritenere più opportuno mantenere tutti i top player presenti nell’organico dei nerazzurri. Innesti mirati e senza dilapidare le finanze sono stati messi a segno dalla premiata ditta composta da Beppe Marotta e da Piero Ausilio che hanno consegnato quattro nuovi giocatori a mister Simone Inzaghi.

A disposizione del mister emiliano l’esperienza e la qualità di Zielinski in mezzo al campo e di Taremi in attacco oltre alla grinta del giovane centrale Palacios e le parate di Josep Martinez, candidato ad essere il nuovo portiere titolare dei nerazzurri in futuro.

Un rinforzo per ruolo quello messo a segno dai campioni d’Italia in carica che resta la favorita ai nastri di partenza di questo campionato, con le prime gare che hanno fornito buone indicazioni anche se la condizione fisica ottimale è ancora da trovare.

Inter che ha ultimato il rinnovo, oltre del proprio allenatore, anche di due uomini chiave dello spogliatoio come capitan Lautaro Martinez, capocannoniere della scorsa Serie A, e Nicolò Barella, un titolare inamovibile per Inzaghi con il suo dinamismo nella mediana.

Dumfries e il rinnovo a un passo, ha rinunciato alla Premier per restare all’Inter

Rinnovo in vista anche per Denzel Dumfries che ha rifiutato l’approdo della Premier League ed è pronto per dire la sua ancora in nerazzurro. Non ha trovato molto spazio negli ultimi mesi ma può risultare molto utile in una stagione che sarà ricca di gare da disputare.

L’esterno olandese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Nei prossimi giorni si lavorerà insieme agli avvocati per la stesura del nuovo accordo che prevederà un ingaggio di quattro milioni che sarà ammortizzato grazie agli sgravi previsti dal Decreto Crescita, con l’inserimento, inoltre, di una clausola rescissoria valida per l’estero.

Dumfries sa di non essere un titolare ma è pronto per mettersi a disposizione

Inzaghi ha spesso preferito Mattia Darmian in quanto più affidabile in fase di contenimento difensivo ma Inzaghi è convinto di poter dare il giusto minutaggio a tutti i giocatori in rosa.

L’alchimia all’interno dello spogliatoio è stato uno degli ingredienti che ha permesso ai nerazzurri di vincere con merito il precedente campionato.