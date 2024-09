Balotelli ha deciso: ‘Chiude la carriera negli States | Esordio assoluto in MLS

La sua carriera non può che concludersi con la firma per l’ennesimo club: Balotelli chiude negli USA, in MLS

Mario Balotelli può essere definito come uno dei rimpianti più grandi del calcio italiano. L’attaccante nato il 12 agosto del 1990 aveva già fatto denotare il suo enorme potenziale nel provino a Barcellona nel 2006, che non riuscì a prenderlo per motivi economici, ma fu immediatamente preso dall’Inter e portato nelle giovanili.

Nei due anni di Primavera contribuì alla vittoria del campionato dei nerazzurri segnando in finale e risultò decisivo per la conquista del Torneo di Viareggio siglando una doppietta contro l’Empoli; prestazioni che gli valsero la chiamata nei “grandi”.

Roberto Mancini fu il primo a dargli completa fiducia, immediatamente ripagata a suon di gol e ottime partite nei suoi 3 anni all’Inter dove registrò 28 gol in 86 partite e vinse 3 trofei: Campionato, Coppa Italia e Champions League dello storico Triplete del 2010.

Ottenne la Nazionale maggiore dopo aver rifiutati pochi anni prima quella del Ghana non volendosi privare di vestire la tanto desiderata maglia azzurra e si trasferisce in Premier League, al Manchester City, ritrovando l’allenatore che lo ha fatto debuttare e rendendosi protagonista anche lì delle sue giocate sia dentro che fuori dal campo; assist decisivo per la storica rimonta nella partita vinta per lo Scudetto e le solite “Balotellate”.

Continui cambiamenti

Torna a Milano ma questa volta in sponda rossonera, segnando tanti gol ma non vincendo nessun trofeo dato che il club era nella sua era di decadimento, per poi ritornare in Inghilterra, sponda Liverpool e nuovamente al Milan in prestito; continui cambiamenti a causa della pubalgia, che non lo fece rendere al meglio e lo tenne per mesi ai box.

Dall’Italia alla Francia, dove a Nizza si ritrova divenendo l’idolo della piazza. Dopo 3 stagioni è costretto ad andar via per disguidi con il mister Patrick Vieira e firma per il Marsiglia, dove registra ottimi numeri ma dopo solo 6 mesi decide di tornare in patria, giocando nel giro di un anno con Brescia e Monza, per poi ritrasferirsi nuovmanete.

Ultima esperienza

Nell’estate del 2021 firma per la Turchia, passando all’Adana Demirspor. Segna 19 gol in 33 presenze di cui 5 in una sola partita contro il Göztepe, ma rescinde per problemi maturati con l’allenatore Vincenzo Montella e vola in Svizzera, al Sion, che però retrocede nell’unica stagione disputata dall’ex Nazionale, facendogli fare ritorno all’Adana per una sola stagione.

Attualmente il classe 1990 è alla ricerca di una nuova squadra e sta valutando varie proposte provenienti dal Medio Oriente, con Al-Qadsiah e Al-Ettifaq dall’Arabia, l’Al Ahli dal Qatar e l’Al Ain dagli Emirati interessati a lui, e dagli Stati Uniti con il San Diego pronto ad integrarlo per il nuovo campionato che inizia a febbraio. Sta a lui decidere se chiudere nel nuovo calcio petrolifero o vivere un’ultima avventura in MLS, dove vige maggiormente lo spettacolo, ma ciò che è certo è che Super Mario ricomincerà da zero per l’ennesima volta.