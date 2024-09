Disastro infortuni, si torna sul mercato svincolati: Giuntoli ha avvisato Thiago Motta

Giù allarme infortuni dopo le prime giornate per Thiago Motta. Ora Giuntoli potrebbe tornare sul mercato.

La Juventus ha inaugurato la stagione 2024-25 con una vittoria schiacciante, battendo il Como per 3 a 0 in una partita che ha mostrato un gioco brillante e organizzato, esattamente quello che ci si aspettava sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta.

Tuttavia, non tutto è rose e fiori per Motta, che deve già fare i conti con le prime difficoltà legate agli infortuni. Alcuni giocatori chiave hanno subito problemi fisici che potrebbero tenerli lontani dal campo per un periodo significativo, sollevando un primo campanello d’allarme per la Juventus.

Questa situazione costringe il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a valutare attentamente le opzioni sul mercato, poiché l’emergenza infortuni rischia di compromettere la brillante partenza della squadra. Già dopo la prima giornata, dunque, l’allarme infortuni è scattato in casa bianconera: si ritorna sul mercato?

Allarme infortuni in casa Juve

Ancora problemi per la Juventus dopo solo una partita di campionato. A seguito dell’esordio in Serie A, infatti, due giocatori hanno subito un infortunio che potrebbe tenerli lontano dai campi di gioco anche per molto tempo. Stiamo parlando di Weah e Thuram. I due “figli d’arte”, infatti, sono costretti ai box a seguito di un problema fisico.

A comunicarlo è la stessa società che, in una nota pubblicata sul proprio sito, ha parlato di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra per il centrocampista centrale. Per Weah, invece, si parla di lesione di baso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi i calciatori, si legge nel comunicato, sono previsti altri esami tra circa 10 giorni. Entrambi i giocatori, quindi, dovrebbero tornare a disposizione di Thiago Motta solo durante la sosta.

Ritorno sul mercato svincolati per Giuntoli?

Una situazione non facile per la Juventus, visto soprattutto il risicato numero di giocatori disponibili in tutti i reparti. Attualmente il centrocampo e l’attacco risultano essere i reparti più scoperti, a seguito di numerosi giocatori messi fuori rosa e la mancanza oggettiva di ricambi. Tuttavia, Giuntoli dovrebbe poter risolvere mettendo a segno gli ultimi colpi di mercato attingendo dalla lista svincolati.

Il ds della Juventus, ha concluso al meglio la telenovela Koopmeiners. Il centrocampista olandese – è diventato un giocatore della Juventus. Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, le prossime ore saranno decisive per vedere Nico Gonzalez a Torino. Tutti aspettano Thuram dopo la sosta, ma c’è sempre spazio per nuovi colpi di scena in casa Juve.