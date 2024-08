Ausilio ce l’ha fatta, cessione UFFICIALE: lo ha piazzato in Serie B | prestito con obbligo

L’Inter ha ceduto un suo giovane in prestito, può giocare da titolare e lottare per la salvezza, i nerazzurri hanno ufficializzato l’accordo nelle ultime ore

I giovani di proprietà dell’Inter hanno fatto molto bene in prestito la passata stagione, mettendosi in mostra tra A e B. Il cambio ai vertici della società non ha cambiato i piani del club, desideroso di vincere nel breve termine, senza permettere ai talenti della cantera la chance di giocare in prima squadra. Inzaghi ha valutato alcuni di loro durante il ritiro estivo ma ha optato per far proseguire la loro crescita altrove.

Due di loro hanno lasciato i nerazzurri a titolo definitivo dopo alcuni anni in prestito. Agoumé e Satriano sono ora tesserati del Siviglia e del Brest, operazioni che hanno consentito a Beppe Marotta di racimolare 12 milioni utili per essere investiti sul mercato.

Tra i nuovi arrivati in casa Inter c’è anche Josep Martinez, scelto come secondo portiere dietro allo svizzero Sommer. Il futuro della porta dei campioni d’Italia in carica sarà dello spagnolo, pronto a diventare il numero 1 dalla prossima estate.

Questa decisione ha precluso la promozione e la permanenza di un altro estremo difensore che ha ben figurato tra le fila della Sampdoria e che ora l’Inter manda di nuovo in prestito, stavolta con una sostanziale differenza.

Il giovane dell’Inter firma per il Venezia, sarà allenato da Di Francesco

Si tratta di Filip Stankovic che firma per il Venezia. Il club arancioneroverde e neopromosso in Serie A ha trovato l’accordo con l’Inter per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione 24/25, con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni, del portiere classe 2002.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, nella stagione 21/22 Stankovic passa al Volendam totalizzando in due stagioni 64 presenze prima di aver militato nella Sampdoria da titolare lo scorso campionato di B.

Le parole del nuovo portiere del Venezia

Il portiere si è detto molto felice di questa nuova avventura. Queste le sue parole al momento della firma con i lagunari: “Scegliere Venezia è stato facile. Quando sono venuto da avversario l’anno scorso si percepiva una grande atmosfera in uno stadio come il Penzo, e quando ho saputo dell’interessamento del Venezia non ci ho pensato due volte“.

Ora dovrà meritarsi un posto da titolare: “Ho visto il nuovo centro sportivo, è moderno e funzionale, e le prime impressioni sono davvero positive. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, sono sicuri che sapranno spingerci verso il raggiungimento dei nostri obiettivi”.